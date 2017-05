Deux noms pour succéder à Gasset

Jean-Louis Gasset, actuel entraîneur de Montpellier, devrait quitter le club à la fin de la saison pour retourner sous les ordres de Laurent Blanc dans un nouveau club.



Deux noms sont évoqués pour venir prendre la place de Jean-Louis Gasset la saison prochaine à la tête de Montpellier. L'actuel numéro 1 devrait retrouver son poste de numéro 2 pour secondé Laurent Blanc dans son nouveau club.



Les dirigeants de Montpellier misent donc sur deux techniciens, Franck Passi, actuel entraîneur du LOSC et probable futur adjoint de Marcelo Bielsa qui voudrait bien continuer en tant que coach principal d'une équipe. Et celui de Thierry Laurey qui va bientôt réussir à faire monter Strasbourg en Ligue 1 serait sur les tablettes du MHSC, lui, connaît bien la maison pour y avoir joué entre 1987 et 1988 puis entre 1991 et 1998.



Un autre nom est aussi dans les tuyaux, celui de l'adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant qui est un fidèle de la maison et qui pourrait prendre la suite de l'équipe la saison prochaine. Il est actuellement sous contrat avec le club jusqu'en 2019.