Des joueurs lyonnais agressés, le match à Bastia interrompu

La rencontre entre le SC Bastia et l'Olympique Lyonnais, repoussée de 50 minutes après des heurts entre supporteurs bastiais et joueurs lyonnais, a finalement été interrompue à la mi-temps. La sécurité des joueurs de l'OL n'était pas assurée. Un triste spectacle qui pourrait coûter cher au club corse. Pour le club rhôdanien c'est une bien triste semaine qui s'achève, quatre jours après les incidents causés au Parc OL par les hooligans du Besiktas.

Le communiqué de la Ligue :

Suite au nouvel incident intervenu à la fin de la première période, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé d'arrêter "définitivement la rencontre SC Bastia / Olympique Lyonnais". Cette décision, indique la ligue, "a été prise conformément aux instructions émises par le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, représentant le préfet de Haute-Corse, lors de la réunion de crise avant le début de la rencontre".



"Suite aux très graves incidents survenus lors de l'échauffement, le DDSP avait en effet pris la décision de faire jouer le match mais de l'arrêter au moindre incident", explique encore la ligue.



La LFP "condamne avec la plus grande fermeté" les incidents survenus avant la rencontre et à la mi-temps. Face "au comportement inqualifiable d'une partie des supporters du stade Armand-Césari, la LFP demande au SC Bastia de prendre toutes les mesures afin de pouvoir procéder aux interdictions de stade envers les individus responsables de ces agissements, et plus généralement toutes les mesures permettant de garantir la sécurité des rencontres disputées dans son stade".











Après le coup de sifflet de l'arbitre, qui a mis fin à la première période, une nouvelle altercation a eu lieu sur le terrain bastiais.



Un stadier a notamment tenté de frapper un Lyonnais. Il n'est pas évident que la partie reprenne, en seconde période. Les Bastiais peuvent aussi s'attendre à de lourdes sanctions.









Envahissement du stade avant le début de la rencontre. Des joueurs Lyonnais ont été molestés par des supporteurs bastiais. Le coup d'envoi a été retardé de 50 minutes.



Ce week-end est très important pour les deux équipes. Pour commencer, le SC Bastia qui joue son maintien en Ligue 1 et les Gones qui tenteront d'accroître leur avance sur Marseille et Bordeaux pour la quatrième place. Les hommes de Bruno Genesio restent sur une sévère défaite à domicile face au FC Lorient et une victoire importante en Europa League jeudi face aux Turcs.



Lyon devra se méfier d'une formation Corse qui avec sa victoire à Dijon a relevé la tête et qui croit dure comme fer à son maintien dans l'élite. Et l'OL devra faire attention car cette saison à l'extérieur contre les équipes du bas de tableau, les Rhodaniens ont perdu pas mal de points avec notamment une désillusion à Caen, Lorient ou encore Dijon. Les rouges et bleus sont donc prévenus et devront prendre très au sérieux les coéquipiers du capitaine, Yannick Cahuzac qui donneront tout devant leur public.



Au niveau des confrontations, Lyon n'a pas souvent réussi face à cet adversaire. Bastia n'a plus perdu à Armand Cesari contre l'OL depuis 4 ans. Dernier point, au niveau des blessés les hommes du président Aulas seront sans Valbuena forfait et Mammana incertain.



