Delort à Rennes, ça chauffe!

Avec le départ de Paul-Georges Ntep et la participation de Giovanni Sio à la CAN, le Stade Rennais souhaite enrôler un attaquant. Les choses semblent se préciser. Si l'on en croit les informations du quotidien Ouest-France, les Rouge et Noir pourraient accueillir Andy Delort, le joueur des Tigres de Monterrey. Barré au Mexique par André-Pierre Gignac, l'ancien Caennais accepterait de rejoindre le groupe de Christian Gourcuff. Un prêt serait d'actualité.