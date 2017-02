Delort a quitté Caen pour un problème cardiaque !

Lors d'un entretien accordé à Canal + Sport, Andy Delort est revenu sur les raisons de son départ de Caen pour les Tigres l'été dernier. Avec une sacrée révélation à la clé... Le nouvel attaquant de Toulouse a révélé que le docteur du club normand avait détecté chez lui un problème au niveau du coeur. "Je vais raconter ce qui s'est passé à Caen, parce que c'est compliqué pour moi, pour ma famille. Quand je retourne à Caen, je fais ma visite médicale et le docteur me dit que j'ai un problème au coeur, que beaucoup de joueurs l'ont mais que c'est quand même dangereux, que je peux faire une crise cardiaque sur le terrain. Dans le bureau, j'appelle mon père en pleurant parce qu'on me parlait de choses graves. J'ai appelé mon agent, je tremblais, je pleurais (...) On est partis voir des spécialistes, les meilleurs en France je pense, on a fait tout ce qu'il fallait (...) Tout allait bien. Je n'avais pas de problème particulier (...) Ce n'est pas moi qui ai décidé de ne pas aller à l'entraînement, je tenais à le dire. Ça ne s'est pas passé comme ça", a lâché le buteur toulousain.