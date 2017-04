Course à l'Europe: qui a le meilleur calendrier ?

Ce week-end la Ligue 1 reprend ses droits, à 8 journées de la fin du championnat, le sprint final pour la qualification à la Ligue Europa est en marche. Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne... Quelle équipe dispose du meilleur calendrier ? Sport.fr fait le point sur la situation.

Olympique Lyonnais / 4e / 50 points





31ème journée : Va à Rennes



Match en retard : Va à Metz



32ème journée : Reçoit Lorient



Ligue Europa : Reçoit le Besiktas



33ème journée : Va à Bastia



Ligue Europa : Va à Besiktas



34ème journée : Reçoit Monaco



35ème journée : Va à Angers



36ème journée : Reçoit Nantes



37ème journée : Va à Montpellier



38ème journée : Reçoit Nice



Le point fort : L'expérience du sprint final

Le point faible : La Ligue Europa encore à jouer





Olympique de Marseille / 5e / 47 points





31ème journée : Reçoit Dijon (1-1)



32ème journée : Va à Toulouse



33ème journée : Reçoit Saint-Étienne



34ème journée : Va à Nancy



35ème journée : Va à Caen



36ème journée : Reçoit Nice



37ème journée : Va à Bordeaux



38ème journée : Reçoit Bastia



Le point fort : La dynamique positive de l'OM contre les petites équipes

Le point faible : L'OM va jouer deux adversaires directs pour la Ligue Europa





FCG Bordeaux / 6e / 46 points





31ème journée : Va à Nice



Coupe de France : 1/4 Coupe de France - Va à Angers



32ème journée : Reçoit Metz



33ème journée : Va à Nantes



34ème journée : Reçoit Bastia



35ème journée : Va à Dijon



36ème journée : Va à Saint-Étienne



37ème journée : Reçoit OM



38ème journée : Va à Lorient



Le point fort : La dynamique de la phase retour peut profiter aux Girondins

Le point faible : Trois dernières journées difficiles + le match de Nice dimanche





AS Saint-Étienne / 7e / 44 points





31ème journée : Va à Monaco (match reporté)



32ème journée : Reçoit Nantes



33ème journée : Va à Marseille



34ème journée : Reçoit Rennes



35ème journée : Va à Guingamp



36ème journée : Reçoit Bordeaux



37ème journée : Reçoit PSG



38ème journée : Va à Nancy



Le point fort : Geoffroy-Guichard pour pousser l'équipe dans ce sprint final

Le point faible : Le calendrier le plus compliqué des quatre équipes, va jouer OM - PSG - Bordeaux et Monaco



En résumé: Bordeaux peut accrocher une place européenne en fin de saison. Les Girondins restent sur une bonne dynamique et possèdent un calendrier abordable. Saint-Étienne, inconstant depuis le début du championnat, devra batailler pour aller chercher cette 4ème ou 5ème place de la Ligue 1. Marseille et Lyon possèdent un calendrier équilibré. Lyon devra s'assurer de rester sur la bonne forme actuelle en championnat alors que Marseille se doit de réaliser un sans faute.



NICOLAS PELLETIER



Règlement

C'est le vainqueur de la coupe de France qui est qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue Europa. Le 4ème et le 5ème disputent les tours préliminaires fin juillet. Si le vainqueur de la coupe de France est déjà qualifié pour la Ligue des champions, le 4ème ira directement en poules et le 6ème jouera les tours préliminaires de la C3.