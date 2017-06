Casillas ne viendra pas à Marseille mais d'accord avec le PSG ?

Iker Casillas, 36 ans, était à un moment annoncé très proche de l'OM mais ce dernier a démenti l'information alors qu'il reste un doute dans l'optique d'une signature au PSG.

Dans l'Équipe, l'ancien du Real a démenti pour l'OM : "Non. Andoni et moi, on se connaît depuis très longtemps. On parle de temps en temps, mais de ça, non".



Alors que pour le PSG : "C'est une des équipes les plus importantes en Europe. Pour une raison ou une autre, elle n'a pas encore réussi à franchir ce palier qui serait d'aller en finale de Ligue des champions ou de la gagner. Avec ses joueurs, son équipe, son stade et la ville, c'est clairement un club qui mériterait de disputer une finale".