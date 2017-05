Carrasso et Bordeaux, c'est terminé

C'est la fin ! Revenu à son meilleur niveau avec les Girondins de Bordeaux, Cédric Carrasso est à nouveau titulaire dans le but Girondins. L'ancien gardien de Marseille est en fin de contrat et ne va pas prolonger l'aventure en Gironde.

Voici le communiqué du club

"Cédric Carrasso a été reçu par la direction du Football Club des Girondins de Bordeaux qui lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison prochaine.



Lors de la 38ème et dernière journée de championnat à Lorient, Cédric Carrasso aura l'occasion de disputer son 313ème match sous les couleurs marine et blanc.



Cédric Carrasso aura marqué huit années d'histoire du FC Girondins de Bordeaux par ses performances, sa régularité et son professionnalisme."