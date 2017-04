Cafaro et Edouard renvoyés de Toulouse

Dans une interview accordée à nos confrères de RMC Sport, Olivier Sadran a confirmé qu’Odsonne Edouard ne portera plus le maillot du TFC cette saison et il est directement renvoyé au PSG. Un autre joueur de Toulouse, lui va être licencié.



"Ce qu'a fait Odsonne est inadmissible et c'est un scandale, lance Sadran. D'un, il ne jouera plus et de deux, il repart à Paris. Il était avec un autre joueur qui lui aussi va être licencié, c'est inqualifiable. Il faut aller à l'école longtemps, il faut aller jusqu'au BAC quel que soit son niveau de sport et ça vous donne après une réflexion sans doute de meilleure qualité pour appréhender des moments qui ne sont pas faciles, être jeune célèbre et avoir des moyens financiers ça peut paraître quelque chose d'idyllique, c'est sans doute quelque chose d'assez compliqué," a affirmé le président du TFC à RMC Sport.



Selon les informations de L'Équipe aujourd'hui, c'est le jeune milieu de terrain Mathieu Cafaro qui accompagnait le Parisien lors de son acte. Il a disputé 4 matchs cette saison avec Toulouse en Ligue 1 et devrait être licencié par Olivier Sadran dans la journée.



Quelques heures plus tard, l'avocat d'Odsonne Edouard, maître Le Bonjour a réagi suite aux accusations envers son client:"Les circonstances ont été établies. Mon client sortait d'un repas en compagnie de l'un des coéquipiers. Pour je ne sais quelle raison, celui-ci va tirer cette bille, qui je le rappelle est une bille en plastique. Mon client était lui le conducteur de cette voiture, c'est tout.



Trois jours plus tard, au moment de sa plainte, la victime explique ne pas pouvoir décrire l'auteur du tir. Mais met à la disposition des enquêteurs la plaque d'immatriculation de mon client. C'est pour cela que celui-ci est entendu. Au moment de sa garde à vue, Odsonne n'a pas voulu dénoncer son coéquipier. On lui a fait valider son témoignage dans des circonstances assez particulières.



Devant l'ampleur médiatique de cette affaire, Mathieu Cafaro (jeune professionnel au TFC, également proche d'un licenciement) a envoyé une lettre, via son avocat au président délégué du TFC Jean-François Soucasse pour se dénoncer. Et expliquer qu'il était l'auteur des faits. Il appartient au parquet de Toulouse d'intégrer désormais ces aveux à la procédure. Je plaiderai naturellement la relaxe de mon client".



