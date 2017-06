Cabella ne veut pas quitter l'OM

Rémy Cabella (27 ans, 29 matchs et 2 buts en L1 cette saison) veut s'inscrire dans le Champions Project de Franck McCourt, même si sa place sera surement sur le banc de l'OM.

"Je vais revenir quelques jours avant la reprise officielle (28 juin) pour me préparer, j'ai envie de faire une grosse saison. On a un projet à accomplir, je vais me donner tous les moyens pour réussir. Je suis un joueur qui a besoin d'une préparation, j'en n'ai pas eu pendant deux ans et je le regrette, je l'ai senti. J'ai confiance en moi, je sais où je peux aller et je vais tout faire pour jouer", a indiqué l'ancien Montpelliérain au Phocéen.