Bosetti veut un nouveau défi sauf à l'OM ou Bastia

Alexy Bosetti va quitter Nice dans les prochaines heures. L'attaquant de 24 ans veut relancer sa carrière, sauf à Marseille ou Bastia.





"On discute avec des clubs, explique-t-il sur le site de l'OGCN. J'espère que ça se conclura le plus rapidement possible, afin de faire une bonne préparation. Je suis ouvert à tout.Tout sauf Marseille ou Bastia." Selon la presse suisse, l'attaquant de l'OGC Nice serait proche de signer au Servette de Genève en 2e division.