Bordeaux reste sur les talons de l'OM

Les Girondins de Bordeaux se sont largement imposés face à l'En Avant de Guingamp (3-0), dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1, sur des buts de Kamano (13e), Pallois (43e) et Laborde (71e). Le club au scapulaire revient à hauteur de l'Olympique de Marseille, vainqueur samedi de Rennes (2-0). Et si la dernière place qualificative pour l'Europe se disputait entre Girondins et Phocéens ?