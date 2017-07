Bordeaux en quête du remplaçant d'Ounas





Après la vente d'Adam Ounas au Napoli, les Girondins de Bordeaux sont à la recherche de son successeur. De nombreux noms circulent mais c'est celui de Wellington Silva qui revient le plus. Le milieu brésilien évolue au Brésil mais est notamment passé par Arsenal, Bolton et Levante il y a quelques saisons.



Agé de 24 ans le joueur de Fluminense aurait de bonnes chances d'atterir en Aquitaine comme le révèle ESPN. Le média rappelle que les Gunners avaient inséré une clause rachat prioritaire au moment de laisser filer Wellington Silva à Fluminense. Si elle n'est pas spécialement vendeuse, la formation carioca ne pourra pas faire grand chose.



L'idée d'Arsenal serait donc de lever cette clause et de revendre le joueur dans la foulée à Bordeaux. Le montant de la transaction serait estimé à 4 M€.