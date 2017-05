Bernardo Silva pas sûr de rester à Monaco

Nominé parmi les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1, Bernardo Silva a réalisé une formidable saison. Le Portugais intéresse du monde pour le prochain mercato. Tout juste champion de France, les questions concernant son avenir ont très vite fusé, ce à quoi il a répondu.



"J'ai lu les journaux, mais pour l'instant il n'y a rien de concret. J'ai déjà dit que je me sentais bien à Monaco, mais tout est possible." Une annonce qui ne nous apprend pas grand chose sur l'avenir du jeune Champion d'Europe. A 22 ans, il a marqué 8 buts et réalisé 9 passes décisives en Ligue 1.