Bernard Tapie "Cette équipe du PSG me plaît"

Hier dans le Canal Football Club, Bernad Tapie, ancien président de l'Olympique de Marseille a accordé un entretien exclusif dans lequel il revient sur ses années passées à Marseille.

Est-ce que le Champions Project de Frank McCourt vous séduit ?

Je ne le connais pas. Je n'avais jamais vu Frank McCourt. Et ce n'est pas moi qui vais commencer à parler des réputations ! Je prie, j'en rêve et je l'espère qu'il va réussir à l'OM !



Est-ce que le PSG vous a fait vibrer en Ligue des Champions ?

Cette équipe-là me plaît. J'avais eu l'occasion de dire tout le mal que je pense du Suédois et je continue de penser que l'équipe est plus équilibrée, plus séduisante avec moins d'arrogance, plus sympa !



Est-ce que le PSG peut gagner la Ligue Des Champions ?

Quand on met 4-0 à Barcelone et sans appel, oui ils sont maintenant donnés dans les possibles vainqueurs.



Regrettez-vous d'être revenu en 2001 ?

Je regrette d'avoir cru Robert Louis-Dreyfus quand il m'a dit "Viens, je veux que tu viennes..". En fait il voulait tuer le mythe. Et il a réussi, je suis parti de là en lambeaux.



Qu'est-ce qui faisait la force de l'OM sur le PSG à votre époque ?

Un joueur de foot, c'est un mec qui vit le foot toute la semaine, toute la journée, toutes les nuits. Le PSG a une grosse difficulté que l'on n'a pas à Marseille : les joueurs sont jeunes, beaux mecs, ont beaucoup de fric et vous ne pouvez pas faire les 157 boîtes de nuit pour savoir s'ils dorment dans leur lit ou pas. A chaque sortie de boîte à Marseille, il y avait un mec à moi ! Paris va gagner la Ligue des champions mais ce sera plus dur.



Quel est votre plus beau souvenir de Classico ?

Juste après la finale, pas seulement le but de Boli, tout le match parce qu'on ne peut pas le gagner. On est mort, ils ont picolé toute la semaine, on a fait la fête On ne peut pas le gagner et ils mènent ! Et là c'est impossible, c'est vraiment les joueurs entre eux qui sont capables, car les espèces de causerie d'avant match c'est du cinéma !



On vous reverra dans le foot ?

Jamais plus ! Je crois que vous n'êtes pas lucides sur le fait que ça vous mange la tête, ça vous bouffe la santé, ça vous bouche les artères coronaires. Si vous le faites comme les trois-quarts le font, ça peut être un truc de dingue ! Vous pouvez le faire 10 ans, 8 ans, 9 ans, mais pas 30 ans ! Je ne sais pas comment fait Jean-Michel Aulas, c'est un surhomme !



NP - CFC