Berchiche veut une concurrence saine avec Kurzawa

Interrogé sur la saison à venir et son temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, Yuri Berchiche a expliqué qu'il a rejoint Paris pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs et qu'il souhaitait apprendre de la concurrence avec Layvin Kurzawa: "Non, je ne me vois pas comme un numéro deux. Je suis là pour être en concurrence avec lui pour le bénéfice de l'équipe. Mais je veux aussi apprendre de Kurzawa, car je considère que c'est un des meilleurs latéraux du monde aujourd'hui>/i>", explique le latéral du PSG.

