Ben Arfa n'aime ni Mourinho ni Ronaldo mais adore le Barça

Dans un entretien accordé à France Football, Hatem Ben Arfa a donné sa vision du football. José Mourinho, Diego Simeone et Cristiano Ronaldo en prennent notamment pour leur grade.



"Beaucoup d'entraîneurs sont persuadés d'inventer le football sous prétexte qu'ils cherchent et trouvent le système pour bloquer l'adversaire. Mais ce n'est pas ça l'essence du foot. Les Mourinho, les Simeone... C'est l'antithèse de Cruyff et de sa liberté. Avec eux, il n'y a plus de place pour le plaisir", a-t-il notamment lancé. Le Parisien estime carrément que l' "on tue le foot". Quant à Cristiano Ronaldo, ce n'est pas son footballeur préféré : "Il ne me procure aucune émotion, il est prévisible", a-t-il ajouté.



Selon lui, le FC Barcelone donne l'exemple : "Heureusement qu'il y a le Barça ! Sans lui, on dirait que le football, c'est fini. Ce n'est pas une méthode, c'est une philosophie. Il faut être dans l'amour."