Bastia et Lorient coulent…Bordeaux confirme sa bonne forme

Une soirée importante pour le maintien en Ligue 1, cette 27ème journée du championnat permet à Bordeaux de confirmer sa bonne forme face à Lille alors que Bastia et Lorient coulent vers la Ligue 2.

Bastia s'est incliné face à Angers ce soir au stade Jean Bouin, (3-0), Karl Toko Ekambi a marqué un doublé face à des Corses qui n'ont jamais existé dans cette rencontre, Grégory Bourillon est venu tuer le match avec un but à la 79ème minute, Bastia ne réagira pas. Angers est 11ème au classement alors que Bastia reste 19ème avec 23 points et se rapproche de la Ligue 2. À noter que Yannick Cahuzac a été exclu après un mauvais geste à l'encontre du quatrième arbitre lors de sa sortie. Bastia n'a donc pas été réduit à 10.



Rennes s'impose face à la lanterne rouge du classement le FC Lorient avec un but de Giovanni SIO à la 19ème minute. Un but rapide qui a permis aux Rennais de maitriser l'ensemble de la rencontre face à une belle équipe de Lorient mais qui n'arrive pas a être décisif devant le but. Rennes est 8ème au classement alors que Lorient reste 20ème avec 22 points.



Nancy et Toulouse se sont quittés sur un match nul (0-0), Nancy se retrouve 15ème au classement alors que Toulouse rentre dans le TOP 10 à la 9ème place avec 35 points. Toulouse ne confirme pas son bon point acquis du côté de Paris la semaine dernière.



Le plus beau match de la soirée était dans le Nord entre le LOSC et Bordeaux. Les girondins se sont imposés 3-2 et confirment la bonne forme actuelle de l'équipe. La formation de Jocelyn Gourvennec n'a perdu qu'un seul de ses neuf derniers matchs à l'extérieur. Des buts du LOSC signés De Preville et Eder alors que du côté de Bordeaux, un doublé d'Adam Ounas et un but de Valentin Vada permettent de prendre trois points, les girondins sont 5èmes de la Ligue 1.



NICOLAS PELLETIER