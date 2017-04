Aurier ne veut pas prolonger avec Paris

Paris veut prolonger l'aventure mais lui ne veut pas, Aurier veut quitter le PSG et un départ cet été n'est pas à exclure pour le défenseur du club de la capitale.

Auteur d'une saison moyenne avec le PSG, il n'est plus titulaire avec le nouveau technicien espagnol, mais Serge Aurier a quand même reçu une offre de prolongation de contrat.



Avec l'affaire du Periscope, sa condamnation pour violence, son visa non délivré pour le match face à Arsenal et son changement à Lorient, le défenseur du club a marqué l'histoire de Paris, pas toujours positivement et avec un statut sur le terrain qu'il n'a jamais assumé. Il a donc logiquement perdu sa place de titulaire sur le flanc droit au profit de Thomas Meunier.



Vers un départ l'été prochain pour Aurier

Conscient de son état sportif, l'international ivoirien aurait décliné la proposition de prolongation pour rester dans la capitale et songerait sérieusement à quitter le club dès le prochain mercato alors que son contrat se termine en juin 2019. Il voudrait partir de la France pour trouver un championnat étranger et surtout retrouver du temps de jeu et une place de titulaire.



NICOLAS PELLETIER