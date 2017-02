Aulas va infliger des pénalités financières à Ghezzal et Tolisso

Au lendemain du derby perdu par son club contre l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 (2-0), Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur à propos de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso. Expulsés en fin de match contre les Verts après de vilaines fautes sur Fabien Lemoine, les deux hommes devront passer à la caisse. "Avec Bruno, on a décidé de sanctionner financièrement Corentin (Tolisso) et Rachid (Ghezzal) (...) Je les aime bien mais ils vont être sanctionnés lourdement", a expliqué le président des Gones avant de commenter la réaction de Bernard Caïazzo. "Le terme utilisé par Caïazzo est une insulte grossière. Il ne devait pas dire ça. Je pensais qu'on avait dépassé le stade des relations arides, je lui passerai un coup de fil. Peut-être que la commission de discipline ou d'éthique va s'en saisir", a-t-il poursuivi sur OLTV. Dans les couloirs qui mènent aux vestiaires, le dirigeant stéphanois avait qualifié les Lyonnais de "malades mentaux" et d'"enculés".