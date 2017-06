Aulas parle encore une fois du recrutement de l'OL

Pendant la conférence de presse cet après-midi, le président de l'OL a encore une fois évoqué le recrutement du club.

"Oui on travaille sur la suite du recrutement, qu'on a évoquée avec Bruno (Genesio) et Florian (Maurice). On espère assez rapidement conclure l'arrivée d'un attaquant, qui viendrait de l'étranger. Les choses avancent bien. On est dans la phase de rédaction des contrats. Si tout va bien, en début de semaine prochaine, on devrai pouvoir concrétiser. On travaille aussi sur piste d'un arrière droit de haut niveau. On attend une réponse dimanche. Et puis on va travailler tout de suite après sur l'arrivée d'un défenseur central, de haut niveau aussi. On réfléchit beaucoup aussi avec Bruno. Le fait d'avoir deux arrières gauches, ça va permettre d'en récupérer un ancien (Morel, ndlr) comme défenseur central. Mais on va recruter aussi un défenseur de haut niveau, international", a expliqué JMA.