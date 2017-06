Aulas et Gonalons ça sent le roussi

Depuis quelques semaines, Jean-Michel Aulas et Maxime Gonalons ont entamé un divorce certain. Le président reproche à son capitaine des paroles en conférence de presse ou le milieu lyonnais expliquait que Lyon n'avait plus les mêmes ambitions qu'avant.

Selon Le Progrès, le patron de l'OL aurait décidé de se séparer de son capitaine emblématique cet été. Il refuse, pour l'heure, toute discussion au sujet d'une possible prolongation de contrat, alors que le bail du natif de Vénissieux expire en juin 2018. Du coup, toujours d'après le quotidien régional, les représentants de l'international tricolore (8 sélections) lui cherchent une porte de sortie. Il pourrait donc quitter le Rhône et faire ses valises.