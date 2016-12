ASSE : Ruffier sera absent 6 à 8 semaines !

Coup dur pour les Verts. Christophe Galtier a dévoilé la durée de l'indisponibilité de Stéphane Ruffier, victime d'une lésion à l'adducteur droit contre Nancy (0-1) en Coupe de la Ligue. Lors d'un point presse, le technicien des Verts a annoncé que son gardien allait être absent "entre six et huit semaines." L'ancien Monégasque ne rejouera donc pas avant le mois de févier. En son absence, Jessy Moulin s'est fait expulser samedi dernier à Lorient (défaite 2-1). Le but sera gardé par le jeune Anthony Maisonnial pour la venue de l'ASNL, ce mercredi dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.