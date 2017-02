ASSE : Plusieurs absents pour le match face à Caen

Dimanche (15h00), Saint-Étienne reçoit Caen pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1, Christophe Galtier devra composer avec plusieurs absents.

Christophe Galtier a annoncé, en conférence de presse, que le défenseur Florentin Pogba et le milieu de terrain Ole Kristian Selnaes, touchés musculairement, seraient absents pour ce match face à Caen. Des absences qui viennent s'ajouter à celles du latéral Cheick M'Bengue, Alexander Soderlund et de Benjamin Corgnet.





C.#Galtier: “Selnaes et Pogba seront forfaits à cause d'un incident musculaire. M'Bengue, Söderlund et Corgnet aussi.” #ASSESMC