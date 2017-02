ASSE : Galtier attribue la défaite à la qualité des Niçois

Christophe Galtier, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a rendu hommage à Nice après le match perdu par son équipe à l'Allianz Riviera (1-0). "Nous avons joué contre une très bonne équipe de Nice. C'est une formation difficile à manoeuvrer. Nous savions que nous encaissions beaucoup de buts dans le premier quart d'heure et, même si nous étions avertis, ils nous ont harcelés et ont marqué un magnifique but, a-t-il analysé en point presse. Après vingt minutes de jeu, nous avons été mieux, en seconde période également. Mais ce ne fut pas assez pour revenir au score. En deuxième mi-temps, nous avons été plus dangereux, plus libérés. Mais, malheureusement, nous n'avons pas pu marquer, malgré nos quelques situations."