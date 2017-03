Après Doria, c'est Rolando qui veut faire partie du projet

Même s'il n'est pas le défenseur le plus technique de la Ligue 1, le portugais Rolando a trouvé sa place au sein de la charnière centrale de l'OM. En championnat il a même marqué 5 buts ce qui montre qu'il apporte une aide offensive notamment sur les corners. Aujourd'hui il se sent bien à Marseille et souhaite y rester.

Il y a quelques semaines, Doria avait indiqué qu'il souhaitait avoir sa place dans le nouveau projet de McCourt. C'est désormais au tour de Rolando d'en faire de même: " J'en fais partie ! La suite, on verra, je me sens bien et il me reste un an de contrat. J'espère l'honorer mais ça ne dépend pas que de moi. On réglera ça plus tard. En ce moment, je suis concentré pour nous qualifier pour une coupe d'Europe. On parlera tranquillement pendant les vacances", a indiqué l'ancien joueur du FC Porto à La Provence.