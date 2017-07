Amiens conseille au PSG de recruter Neymar... après le 6 août !

Le Sporting Club d'Amiens a publié un tweet sur son compte officiel concernant la possible venue de Neymar en Ligue 1. Le club Picard a conseillé le vice champion de France de recruter le Brésilien après la 1er journée de championnat. Journée ou les Parisiens défient les Amiénois. Un message qui lance déjà la rencontre entre l'ogre parisien et une équipe qui se battait pour ne pas descendre en CFA, il y a de cela trois ans.



Neymar, on voit que tu t'amuses bien avec tes potes Messi et Suarez. Du coup on te conseille de rester à Barcelone jusque fin août. #PSGASC pic.twitter.com/iegdErz2Q0