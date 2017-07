Alexis Sanchez a-t-il changé d'avis ?

C'est le dossier le plus illisible du moment. La signature d'Alexis Sanchez au PSG semblait bouclée et Arsenal ne faisait pas obstacle à ce départ. Mais tout est remis en cause.

Alors qu'il semblait tout proche du PSG ce week-end, Alexis Sanchez s'est visiblement éloigné de la capitale française en raison d'un différend financier. Son avenir n'a jamais été aussi flou même si Arsenal semble décidé à conserver l'international chilien. Si l'on en croit les dernières informations du quotidien britannique The Independant ce lundi, l'attaquant des Gunners se verrait bien rejoindre Manchester City cet été. Le joueur serait même prêt à accepter un sacrifice financier pour pouvoir signer chez les Citizens alors que le PSG lui offrait un salaire plus important. Malgré tout, Arsène Wenger reste catégorique dans ce dossier et souhaite absolument conserver son buteur.