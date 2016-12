Al-Khelaïfi défend son mercato estival

Nasser Al-Khelaïfi dresse le bilan du mercato estival. Le président du Paris SG revient sur le départ tardif cet été de David Luiz. Il refuse de qualifier d'échec les recrutements opérés.

Le Paris SG va présenter dans les prochaines semaines Giovanni Lo Celso, le milieu offensif argentin de 20 ans recruté l'été dernier. Le club parisien doit également présenter Julian Draxler, pour lequel une offre de 36 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus a été acceptée par Wolfsbourg. A l'Argentin et à l'Allemand, le champion de France devrait un ou plusieurs autres renforts. Dans le sens inverse, Jesé devrait retourner dans la Liga. Mais même si le PSG s'active lors du mercato d'hiver, laissant entendre que les joueurs en place n'ont pas donné satisfaction durant la première partie de saison, Nasser Al-Khelaïfi refuse de qualifier d'échec les changements opérés dans l'effectif cet été.



Dans un entretien accordé au Parisien, il défend au contraire la stratégie suivie par le PSG. "On a beaucoup changé d'organisation cet été avec les arrivées d'Emery et de Kluivert. On ne s'est pas trompés durant le mercato mais certains joueurs ont du mal à s'adapter, je ne vais pas le cacher. Ils doivent s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, une nouvelle mentalité. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais ce n'est pas toujours évident. Globalement, on a très bien recruté depuis cinq ans. Je fais des erreurs, je n'ai pas peur de le dire. Mais ce n'est pas juste de tirer des conclusions définitives sur nos dernières recrues", explique-t-il. Le président du PSG est donc prêt à laisser une chance aux recrues estivales. Il défend les départs de Zlatan Ibrahimovic et David Luiz. Surtout le Brésilien. "Nous, nous savons comment ça se passe à l'intérieur. On ne peut pas tout expliquer. David Luiz est l'une des plus belles personnes que j'aie rencontrées. Mais on a déjà deux des meilleurs défenseurs centraux du monde avec Thiago Silva et Marquinhos. Et puis nous avons aussi des jeunes issus du centre de formation qui poussent. Bref, on avait des raisons de laisser partir David Luiz."



"Nous avons de l'ambition, notre projet s'inscrit sur le long terme. Nous discutons avec Patrick Kluivert et le coach, pour voir de combien de joueurs il a besoin, explique-t-il. Les médias annoncent beaucoup de recrues, je ne sais pas où ils vont chercher le budget !"



"Quand on réfléchit au mercato avec le coach et Patrick Kluivert, on ne pense qu'au club. Emery m'a dit une chose très juste qui est ma vision depuis toujours : « Quand on fait une erreur, il vaut mieux essayer de la corriger que de vivre avec. » Donc, si nous avons fait des erreurs, on va essayer de les corriger. La porte n'est pas fermée", a réagi Al-Khelaïfi au sujet de Jesé qui terminera la saison à Las Palmas.