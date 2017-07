Accord trouvé pour Paris avec Pepe et Fabinho

D'après InfoSport+, le club de la capitale a trouvé un accord avec Pepe et Fabinho pour le transfert des deux joueurs pendant ce mercato estival. Un gros coup !

Selon les informations d'InfoSport+, le PSG aurait trouvé un accord avec Pepe et Fabinho pour les transferts des deux joueurs au PSG pendant le mercato estival. Loin d'être surprenant pour le Portugais qui est annoncé depuis plusieurs semaines comme un futur joueur du PSG. Paris réalise un grand coup avec l'ancien joueur du Real qui, si il garde son niveau, pourra faire passer un cap à la défense du club de la capitale.



L'information est plus surprenante pour le deuxième, les négociations se sont activés pendant les dernières semaines pour finalement arriver à un accord selon InfoSport+. Suivi par Manchester United et l'Atlético Madrid, le Brésilien se rapproche du PSG. Reste à savoir si l'information se confirme dans les heures qui arrivent.