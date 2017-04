Zidane sera prolongé au moins un an de plus

L'entraîneur Français Zinedine Zidane devrait être prolongé et donc poursuivre la saison prochaine à la tête du Real Madrid. L'ancien capitaine des Bleus a été confirmé par son président, Florentino Perez.

Actuellement en tête de la Liga et tenant du titre de la Ligue des champions, Zidane réalise une très belle saison avec les Merengues et confirme sa très bonne première saison. Il montre qu'il est devenu l'élément principal dans le club et que son discours passe bien auprès des joueurs. Au vu de ses performances, son président Florentino Perez indique qu'il souhaite continuer l'aventure avec le technicien une année de plus au minimum.