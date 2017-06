Zidane n'a pas encore donné sa décision à Perez pour Mbappé

C'est le dossier chaud du mercato en Europe, que va faire Mbappé pendant l'été ? Pour le moment personne ne le sait mais le Real Madrid est un sérieux concurrent pour le PSG. Lors des derniers jours, le patron du Real, Florentino Perez a annoncé qu'il attend la décision de Zidane pour lancer l'attaque.

Alors que le départ de Kylian Mbappé de l'AS Monaco se précise, la presse en Europe se demande quelle sera la destination du jeune prodige du club de la Principauté. Le PSG, les clubs anglais et le Real Madrid sont présents dans le dossier.



Mais le club qui tient le plus la corde c'est bien le Real Madrid. Pour le moment, l'entraîneur du club Zinedine Zidane n'a toujours pas donné sa décision pour lancer l'offensive sur le jeune joueur comme l'a affirmé le patron du Real : "Nous sommes dans une situation similaire de celle avec Pogba. L'an dernier, nous avions décidé de signer personne car nous avions gagné la Ligue des Champions. Le Real ne peut jouer qu'à 11, le groupe est de 24 joueurs...Nous aimons de nombreux joueurs, qui ne sont jamais venus ici. Si Mbappé va venir cette année ? Je ne sais pas. On doit voir s'il doit venir jouer ici dès maintenant, ou si c'est mieux pour lui de continuer à évoluer dans son club formateur. Si Zidane me dit oui, je vais passer à l'action et je vais aussi devoir décider qui va partir", a indiqué le président Florentino Perez sur les ondes de esRadio.



Pour le moment, Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid mais l'AS Monaco souhaite que le joueur soit encore prêté une saison en Principauté pour lui permettre de garder un temps de jeu important, important à un an de la Coupe du Monde en Russie.



Leonardo Jardim a été interrogé, sur Canal + Sport, sur l'avenir de Kylian Mbappé. L'entraîneur de l'AS Monaco a envoyé un message très clair à l'attaquant français. Le Portugais souhaite que le jeune buteur de 18 ans poursuive sa carrière sur le Rocher. "Il a encore du temps pour rejoindre un grand club. Il peut jouer dans un grand club aujourd'hui mais j'aimerais qu'il continue à Monaco. Il a notre confiance. Kylian, c'est un projet sur deux ans." L'envie du champion de France de garder le natif de Bondy est clair, mais encore faut-il que le principal intéressé soit du même avis.