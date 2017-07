Zidane : "Je ne veux pas de recrues"

Après la rencontre de l'International Champions Cup entre le Real Madrid et Manchester United, Zinedine Zidane a donné son sentiment sur le recrutement estival du champion d'Espagne. Si la Maison Blanche a déjà enrôlé Théo Hernandez, Vinicius Junior et Dani Ceballos, le coach tricolore ne semble plus rien attendre de cette période de transferts. "Je n'ai rien demandé. Nous sommes 28 joueurs et heureux. Nous verrons jusqu'au 31 août, mais je ne demande rien."