Zidane encensé par un de ses joueurs

Interrogé lors d'un entretien sur la saison du Real Madrid, le capitaine de la sélection du Pays de Galles, Gareth Bale a évoqué tout le respect qu'il portait à son entraîneur.

Revenu dans le 11 du Real depuis quelques semaines, Gareth Bale a un profond respect pour Zinedine Zidane et se sent bien sous les ordres du technicien français. Grâce à lui, il a progressé dans son jeu et semble avoir trouvé sa place au sein de la Maison Merengues. Un geste qu'il a salué dans un entretien: "Zidane est un homme qui mérite le respect, il a tout gagné. Il sait tout du football espagnol et européen, et connaît le Real Madrid par coeur".



GZ