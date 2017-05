Ter Stegen prolonge avec le FC Barcelone (off.)

Marc-André Ter Stegen a prolongé son contrat avec le FC Barcelone, comme le révèle le club, ce lundi sur son compte twitter.





L'agent du gardien de but allemand et le club catalan ont conclu un accord permettant au joueur de 25 ans de rempiler pour cinq saisons, soit jusqu'en juin 2022. C'est le club qui a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel.