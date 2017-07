Simeone, heureux de l'intérêt du Barça pour Grizi

Depuis plusieurs jours, le Barça s'est mis en quête de trouver le remplacement de Neymar. Outre Coutinho, Dembélé ou encore Dybala, c'est le nom d'Antoine Griezmann qui revient avec insistance. Avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, l'international tricolore pourrait partir au mercato.



Un intérêt que Diego Simeone apprécie: "Je n'ai pas peur que ces intérêts existent. Cela me rend heureux que les meilleures équipes du monde s'intéressent à nos joueurs. Cela fait que l'on parle en bien d'eux et de nous, de notre travail. Cela me donne de la joie." Explique le coach des Colchonéros.