Officiel : Valverde, nouvel entraîneur du Barça

Ernesto Valverde, 53 ans, succède à Luis Enrique sur le banc du FC Barcelone. L'Espagnol, ancien technicien de l'Athletic Bilbao, s'est engagé pour deux saison, plus une en option.

Une nouvelle ère commence au Barça. Comme prévu, Ernesto Valverde a été nommé nouvel entraîneur du club catalan en remplacement de Luis Enrique, qui avait officialisé son départ en fin de saison. Libéré de son contrat avec l'Athletic Bilbao, le coach espagnol a visiblement signé un bail de deux saisons, plus une en option. Il sera présenté officiellement ce jeudi aux médias internationaux.







La pression sera grande sur ses épaules. S'il a fait ses preuves pendant quatre ans au Pays Basque, l'homme de 53 ans entre dans une nouvelle dimension. Invité à gérer une équipe de stars, l'ancien technicien de Valence devra permettre aux Blaugrana de reconquérir la Liga, après le titre décroché par le Real Madrid.



En conférence de presse, le président du club catalan a justifié ce choix devant les médias. "Valverde a les qualités, la connaissance du football et l'expérience pour ce poste. Il fait aussi progresser les jeunes joueurs", a souligné Josep Maria Bartomeu





Ernesto Valverde is the new @FCBarcelona coach.

Welcome, Ernesto!#HolaValverde pic.twitter.com/XBjdEztHRe