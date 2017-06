Lionel Messi est et restera un joueur du Barça jusqu'à la fin de sa carrière, c'est ce qu'a expliqué la Pulga à propos de son avenir.

"Je voudrais finir ma carrière au Barça", ce sont les mots de Leo Messi interrogé par ESPN à propos de son avenir. Une interview reprise sur le site officiel du club.



Leo Messi: "I would like to end my career at FC Barcelona"