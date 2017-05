Luis Enrique : "nous félicitions les champions"

Retrouvez la réaction de Luis Enrique, entraîneur du FC Barcelone qui termine dauphin du Real Madrid.

"Nous n'avons pas terminé la saison comme nous le souhaitions. La Liga dure 38 matches et elle récompense la régularité. Nous n'avons pas été assez réguliers, notamment en début de saison, à domicile, et nous l'avons payé. Nous n'avions plus notre destin entre nos mains. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin et nous félicitions les champions, qui méritent leur titre. Je pense que mon équipe a réalisé des choses géniales tout au long de la saison mais malheureusement, la ligne qui sépare la victoire de la défaite est très fine, comme nous avons pu nous en rendre compte. J'aurais aimé nous voir continuer à remporter des trophées mais il y a des équipes qui ont le même objectif et qui sont aussi fortes que nous."