Luis Enrique : "ma relation actuelle avec le vestiaire est idéale"

Demain soir (20h45), le FC Barcelone reçoit le Celta Vigo, un match pour garder la tête du classement. Le coach du Barça veut essayer de finir la saison en beauté, avant son départ.

"D'une certaine manière, je me sens un peu soulagé. Et je focalise mon attention sur cette fin de saison passionnante, au vu des possibilités et des objectifs qui sont les nôtres. Ma relation actuelle avec le vestiaire est idéale. Cette décision est personnelle et la raison est celle que je vous ai donnée. Je ne regrette rien concernant mon attitude, ma manière de m'impliquer dans cette profession. J'ai sûrement beaucoup de choses à améliorer mais je suis très critique avec moi-même, et c'est l'une des raisons de mon usure", a-t-il affirmé, ce vendredi en conférence de presse d'avant-match.



NP