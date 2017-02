Le Real Madrid va t-il quitter La Liga ?

Après le match reporté ce week-end pour le Real Madrid face au Celta Vigo pour le compte de la 21ème journée de Liga. Le quotidien espagnol AS, rapporte dans son édition du jour que cette décision n’a pas plu au Real Madrid qui menace de quitter la Liga.

La rencontre entre le Celta Vigo et le Real Madrid, initialement prévue pour dimanche soir, a été reportée à une date ultérieure, la faute à des forts vents qui ont abîmé le toit de Balaidos, le stade du club galicien. Mais cette décision prise par la commission des compétitions de La Liga, n'a pas du tout plu à la direction du club Madrilène. Pour eux, le match aurait pu être organisé dans un autre stade.



Le Real Madrid vers la Super League Européenne ?



Cette décision de reporter le match de dimanche soir a énervé les dirigeants du club car le Real Madrid a déjà un match en retard et avec la Ligue des Champions qui arrive le calendrier du club de la capitale va être chargé. Selon le quotidien AS, toujours bien informé sur l'actualité du club, il affirme que le Real menace maintenant de quitter la Liga espagnole pour rejoindre le fameux projet de Super League Européenne avec des clubs prestigieux. Une compétition qui séduit les Madrilènes et son directoire depuis plusieurs saisons maintenant. Le report d'une simple rencontre de Liga sera t-elle la cause du départ du Real Madrid de La Liga, reste à savoir si les menaces de la direction du club sont réelles.



NICOLAS PELLETIER