Le Graët : "la FFF n’achètera pas Zidane au Real"

Noël Le Graët a accordé un entretien au Figaro pendant lequel il explique que la FFF ne pourra pas acheter la clause de Zidane pour devenir sélectionneur de la France.

"Il faut faire attention. On a avec nous quelqu'un qui travaille bien, nous convient et qui j'espère restera avec nous quelque temps. De l'autre côté, nous sommes la Fédération et nous devons calculer les moments où les hommes sont libres. La FFF n'achètera pas Zidane au Real Madrid demain. Ça ne se fait pas. On peut vendre le siège ici (rires). C'est quelqu'un, qui un jour, aura envie. J'avais senti que Didier avait envie, Zidane aussi. Mais le temps n'est pas venu. Pas pour tout de suite, peut-être qu'au Mondial au Qatar en 2022..."