Le Barça attend 222 millions d'euros de la part du PSG

Le Barça a éclairci sa position sur le cas Neymar dans un communiqué officiel publié mercredi. Le joueur a demandé à résilier son contrat. Le club réclame le montant de la clause libératoire.

Dans un communiqué très clair, le FC Barcelone a confirmé que Neymar avait émis le souhait de quitter le club et que celui-ci attendait désormais le versement des 222 millions d'euros correspondant à la clause libératoire du contrat du jour en date du 1er juillet. En attendant le règlement de ce montant, les salaires et bonus du joueur restant à verser au titre du contrat seront déposés chez un notaire. Le Barça précise que jusqu'à la résolution de ce point, le Brésilien reste sous contrat mais a l'autorisation de ne pas prendre part aux entraînements.





Le plus gros transfert de l'histoire du football



Neymar aurait passé jeudi sa visite médicale à Porto. Il devrait signer son contrat avec le Paris SG ce vendredi et pourrait être présenté dans la foulée. Il s'agira du plus important transfert de l'histoire du football. Le joueur devrait percevoir un salaire net de 30 millions d'euros par an, en plus d'une conséquente prime à la signature.