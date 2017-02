Laurent Blanc proche du FC Barcelone ?

À la recherche du successeur de Luis Enrique, le FC Barcelone serait rentré en contact avec l'ancien coach du Paris Saint-Germain pour prendre la tête de l'équipe première la saison prochaine.

Laurent Blanc à la tête du plus grand club du monde ? C'est une information SFR Sport qui affirme, ce vendredi soir, que des sources proches du dossier confirment que le contact est établi entre Laurent Blanc et le FC Barcelone pour prendre la succession de Luis Enrique la saison prochaine. Après avoir été licencié par le PSG à la fin de la saison dernière, Laurent Blanc avait disparu des radars du football cette année. Il retrouverait dans le championnat d'Espagne son ami Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, les anciens de 98 sur les bancs des deux plus grands clubs du monde...des beaux classico à venir si l'information se confirme l'été prochain.





🔴 INFO SFR SPORT 🔴 Des sources proches du dossier confirment que le contact est établi entre Laurent Blanc et le FC Barcelone ! @FrenchFCB pic.twitter.com/K1hMboKmrp — SFR Sport (@SFR_Sport) 24 février 2017





NICOLAS PELLETIER