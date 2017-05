L’ancien président du Barça interpellé pour blanchiment d'argent

L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell (à gauche sur la photo) a été interpellé par la police espagnole, ce mardi matin, pour blanchiment d'argent.

C'est un gros coup pour la police espagnole qui vient d'interpeller, Sandro Rosell, ancien président du FC Barcelone de 2010 à 2014, pour blanchiment d'argent. Cette interpellation a eu lieu dans le cadre d'une enquête pour le blanchiment provenant des droits à l'image de la sélection brésilienne de football.



Les agents sont entrés dans sa maisons et ses bureaux à Barcelone, Girona et Lleida, ainsi qu'en Andorre, selon "El Confidencial" et "El Mundo". La police a aussi interpellé son épouse Marta Pineda. Pour le moment trois autres personnes ont été interpellées avec le président du Barça et sa femme.



Le nom de l'opération "Rimet" est géré par l'Office de la Haute Cour et la Cour centrale de l'instruction de Catalogne. Selon la "El Confidencial", cette opération est le résultat d'une enquête menée avec le FBI.