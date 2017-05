Griezmann n'a pas le même discours selon l'interlocuteur...

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann a annoncé son possible départ pour Manchester United, dans les semaines qui viennent, sur TMC. L'attaquant tient un discours différent, dans les médias espagnols. "On a d'autres objectifs pour la saison prochaine. Je viendrai encore plus affamé que jamais. La saison prochaine, j'espère qu'il y aura un bon recrutement, et qu'on construira une bonne dynamique", a-t-il confié, en marge de l'obtention du trophée ATM5StarsPlayer.