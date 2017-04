Griezmann, encore une saison et direction le Real ?

Antoine Griezmann va encore agiter le mercato estival mais selon plusieurs médias espagnols, le français pourrait rester une saison de plus à l'Atletico avant de rejoindre le Real Madrid.

Chelsea, Barcelone, Paris, Real Madrid...la liste des courtisants est longue pour Antoine Griezmann, mais d'après les médias espagnols le français devrait rester une saison de plus avec les Colchoneros et aurait l'intention de rejoindre le Real Madrid lors de l'été 2018. Pour le garder une saison supplémentaire, l'Atletico Madrid devra mettre le prix, son salaire devrait passer de 7 millions d'euros net annuels à 10 pour la prochaine saison. Reste à savoir maintenant, si les autres courtisants seront d'accord avec ce choix et ne proposeront pas plus pour attirer l'attaquant français dès la prochaine saison.