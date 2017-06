Florentino Pérez super favori pour se succéder

Le Real Madrid lance le processus électoral pour désigner son prochain président, sans toutefois annoncer de date pour le vote. Au sortir d'une saison marquée par le gain de la Liga et de la Ligue des champions, l'actuel président Florentino Pérez fait figure de grand favori.

Le délai pour présenter les candidatures sera ouvert à partir de vendredi et jusqu'au 18 juin. Le scrutin n'aura lieu que si plus d'un candidat se présente. "Dans l'hypothèse où plus d'une candidature serait déposée, le comité électoral rendra publics la date et le lieu du vote", précise le Real Madrid. L'actuel président Florentino Pérez (70 ans) est pressenti pour briguer un nouveau mandat de quatre ans, après avoir été réélu en tant qu'unique candidat en 2013. Ses opposants critiquent une réforme des statuts du club adoptée en 2012 et qui durcit les conditions pour pouvoir être éligible à la présidence. Tout candidat doit désormais avoir une ancienneté comme "socio" du club (supporter-actionnaire) supérieure à 20 ans, contre 10 ans auparavant. Le candidat doit également être capable de garantir sur son patrimoine personnel une partie du budget du club, une condition qui restreint de fait le nombre de prétendants possibles.



Au total, Pérez a passé 15 années à la tête du club merengue, en deux périodes : 2000-2006 et depuis 2009. Sous son dernier mandat, le club a remporté trois Ligues des champions en l'espace de quatre saisons (2014, 2016, 2017).