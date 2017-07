Fin du suspense, Messi prolonge avec le Barça (off.)

Annoncé hors de Catalogne par quelques rumeurs, Lionel Messi a mis un terme à ces fausses rumeurs. Le capitaine de l'Argentine a prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2021. Comme il l'a expliqué Messi ne souhaite pas quitter le club catalan et compte même finir sa carrière là-bas.



