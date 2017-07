Dani Ceballos veut jouer au Barça

Trois des quotidiens sportifs espagnols ont mis Dani Ceballos en Une, ce mardi. Selon les sources, les informations divergent.



D'après Sport et le Mundo Deportivo, le milieu de terrain est en passe de donner son accord au FC Barcelone. As n'est toutefois pas de cet avis. Le journal assure que le Sévillan pourrait rejoindre les rangs du Real Madrid, lequel pourrait débourser plus que sa clause libératoire (15 millions d'euros, Ndlr) pour le recruter. Pour rappel, le joueur a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 30 matchs de Liga, cette saison.