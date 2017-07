Dani Ceballos au Real Madrid (off.)





Dani Ceballos signe avec le Real Madrid. L'ancien joueur du Betis Séville avait deux options, le Real ou le FC Barcelone.



Il a choisit de rejoindre les Galactiques il y a quelques semaines. Il est forcément ravi de ce choix: "Je veux remercier le président de la confiance qu'il a en moi depuis les premiers moments. Dès que j'ai su qu'ils me voulaient, je n'avais pas d'option de dire non.



Mon rêve depuis que je suis petit est d'être ici. Je vais mouiller le maillot jusqu'à la dernière seconde et essayer de faire que l'histoire du club soit encore plus grande. Hala Madrid !"